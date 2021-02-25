Двое сотрудников фабрики «Норникеля» арестованы по делу о гибели людей при обрушении

Норильский горсуд арестовал еще двух сотрудников Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» (входит в ГМК «Норникель») по делу о гибели людей при обрушении цеха. Под стражу на два месяца (до 19 апреля) взяты главный инженер управления предприятия Илья Ананко и начальник отдела по технадзору Константин Василенко, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Арестованные подозреваются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Кроме Ильи Ананко и Константина Василенко в числе подозреваемых значатся еще трое сотрудников фабрики и компании-подрядчика, которые были задержаны ранее. Так, 25 февраля стало известно о задержании директора обогатительной фабрики Александра Цымбала. По версии следователей, он знал об аварийном состоянии элементов здания дробильного цеха и не принял мер для того, чтобы приостановить работы, которые производились «с нарушением требований промышленной безопасности». Дефекты в конструкциях здания были выявлены еще в 2018 году, их рекомендовалось устранить до декабря 2020 года.

«В отношении директора обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" и двух других задержанных по этому же делу вопрос о мере пресечения еще не рассматривался»,— сообщили в суде.

Авария на предприятии произошла в ночь на 20 февраля. Как сообщалось, частично обрушилось здание дробильного цеха и галерей №1, №11. Восемь сотрудников «Норильскникельремонта» оказались под завалами. В итоге трое из них погибли, пятеро были госпитализированы с травмами. Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявлял, что, по предварительным данным, авария произошла «по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промбезопасности».

Подробнее о происшествии — в публикации “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».

Екатерина Лукашевич, Новосибирск