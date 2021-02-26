Начальник цеха Норильской обогатительной фабрики отправлен под домашний арест

Норильский городской суд отправил под домашний арест начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» Дениса Курбатова по уголовному делу о гибели рабочих при обрушении в одном из цехов предприятия, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова — домашний арест до 19 апреля включительно»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.

К сотруднику ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт», производившему ремонтные работы в цехе, Вячеславу Миллеру, суд отказался применять какую-либо меру пресечения. Следствие ходатайствовало об аресте обоих фигурантов.

Ранее Норильский городской суд арестовал до 19 апреля двух сотрудников фабрики «Медвежий ручей»: главного инженера управления Илью Ананко и начальника отдела по техническому надзору Константина Василенко. Также суд отправил под домашний арест до 20 апреля директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала.

Авария на предприятии произошла в ночь на 20 февраля. Как сообщалось, частично обрушилось здание дробильного цеха и галерей №1, №11. Восемь сотрудников «Норильскникельремонта» оказались под завалами. В итоге трое из них погибли, пятеро были госпитализированы с травмами. Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявлял, что, по предварительным данным, авария произошла «по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промбезопасности».

Подробнее о происшествии — в публикации “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».