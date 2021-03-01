Российских легкоатлетов готовы вернуть в нейтральный статус

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) одобрила план восстановления в правах находящейся под жесткими санкциями из-за нарушений допингового и коррупционного характера Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это дает надежды отечественным спортсменам получить право снова участвовать в международных соревнованиях, которого в последнее время они были лишены.

Международная федерация легкой атлетики сообщила о решении совета World Athletics одобрить план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики. В заявлении главы отвечающей за этот процесс рабочей группы Руне Андерсена говорится, что группа изучила три варианта плана, разработанных ВФЛА при помощи независимых зарубежных экспертов.

Выбранный план комиссия посчитала «пригодным для того, чтобы имплементировать в культуру российской легкой атлетики глубокие изменения».

Госпожа Андерсен уверена, что менеджмент ВФЛА под началом первого вице-президента Ирины Приваловой, несмотря на временный уход с поста президента структуры только что занявшего пост Петра Иванова, которого назначили заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (совмещение должностей оказалось невозможным из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA)), справится с задачей реализации плана.

Это приятная новость для российского легкоатлетического сообщества. С 2015 года отечественная легкая атлетика из-за нарушений допингового и коррупционного характера находится в статусе структуры, лишенной признания. В связи с этим российские легкоатлеты ранее были вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а Олимпиаду в Рио-де-Жанейро вообще пропустили.

В начале прошлого года их положение еще ухудшилось. Вердикт World Athletics, обнаружившей фальсификации в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, предусматривал возможность полного исключения ВФЛА, а значит, и полного запрета российским легкоатлетам участвовать в международных состязаниях в случае невыполнения протокола восстановления.

Одним из его пунктов было требование выплаты федерацией до 1 июля штрафа в размере $5 млн, выписанного ей World Athletics, общая сумма которого увеличилась до $6,31 млн из-за «дополнительных расходов».

В срок ВФЛА, ссылавшаяся на сложности экономического характера, так и не уложилась. Благодаря Министерству спорта штраф в конце концов был выплачен, а World Athletics согласилась простить задержку с переводом транша. Однако при этом признание — хотя бы частичное — ВФЛА до сих пор не вернула, и из-за этого российские спортсмены не могут выступать в международных соревнованиях хотя бы в нейтральном статусе.

Его возвращение, как дал понять президент World Athletics Себастьян Коу, возможно довольно скоро.

В пресс-релизе организации сказано, что вопрос о предоставлении российским легкоатлетам нейтрального статуса будет рассмотрен в рамках конгресса 17–18 марта.

Что же касается статуса полноценного, то, как сказал господин Коу, решение Совета World Athletics — «это не конец, а начало долгого пути», и российской стороне предстоит «выполнить немыслимый объем работы по восстановлению доверия».

Алексей Доспехов