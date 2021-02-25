ЕС и США призвали политические силы в Армении к сдержанности

ЕС и посольство США в Армении заявили, что следят за ситуацией в Армении. Представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Питер Стано призвал «всех игроков» воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Американская дипмиссия в Ереване также призвала к спокойствию.

«Мы призываем все стороны прийти к спокойствию, сдержанности и ослабить напряжение мирно и без насилия»,— написало американское посольство в Facebook. Дипмиссия добавила, что США поддерживают демократические реформы в Армении.

С похожим призывом выступил и господин Стано. «Евросоюз очень пристально следит за развитием ситуации в Армении. Мы призываем всех игроков к спокойствию, необходимо воздерживаться от риторики или действий, ведущих к эскалации. Политические разногласия должны быть разрешены мирно, в твердом соответствии принципам парламентской демократии»,— говорится в его заявлении.

В Ереване сегодня, 25 февраля, одновременно прошли митинги сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна и оппозиции, требующей его отставки. Кризисная ситуация в стране осложнилась сегодняшним конфликтом господина Пашиняна и Генштаба, который подтвердил требование об отставке премьера после того, как он уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. Протесты в стране продолжаются с момента подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Оппозиция требует отставки господина Пашиняна за то, что он допустил передачу части спорных территорий Азербайджану.

Требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна участники митинга начали устанавливать палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Ранее координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян говорил о планах оппозиции протестовать всю ночь до тех пор, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

О политическом кризисе в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».