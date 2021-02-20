Главные новости к утру 20 февраля

В Норильске на обогатительной фабрике обрушилось здание. Один человек погиб, поиски еще двух продолжаются. Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.

Стоимость биткойна обновила очередной исторический рекорд, преодолев отметку $56 тыс. Биткойн активно растет и регулярно обновляет исторические рекорды с декабря 2020 года.

Статус криптовалют в 65 странах мира Читать далее

Госдеп США не предложил новых санкций против «Северного потока-2». В список попали российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус», против которых уже действуют ограничения, сообщил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Кипр отложил до 1 апреля открытие въезда в страну для туристов из России. Ранее сообщалось, что границы могут открыть 1 марта.

Президент США Джо Байден заявил, что перевыполнит свое обещание вакцинировать 100 млн человек за 100 дней президентства. По его данным, темпы вакцинации от COVID-19 в США достигли 1,7 млн человек в день, скоро число привитых достигнет 50 млн.