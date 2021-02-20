Кипр отложил открытие границ для россиян до 1 апреля

Власти Кипра отложили до 1 апреля открытие въезда в страну для туристов из России, сообщили в российском посольстве в Никосии. Ранее Минтуризма Кипра сообщило о возобновлении международного туризма для граждан 56 стран, в том числе России, с 1 марта.

«По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые "зеленую", "оранжевую" или "красную" категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля»,— сообщило посольство (цитата по «Интерфаксу»). С 1 марта Россия будет относиться к «серой» категории. Это значит, что въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и сейчас.

Ранее Кипр ввел разделение стран, из которых прибывают туристы, на несколько категорий в зависимости от эпидемиологической обстановки. Туристам, которые приедут из стран «красной» категории, понадобятся два ПЦР-теста на коронавирус, из «оранжевой» — один тест, из «зеленой» — тесты не нужны.