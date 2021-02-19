Кремль надеется, что не придется дальше идти «по дороге санкционного давления»

В Кремле рассчитывают, что у западных партнеров возобладает «здравое видение ситуации», и дальше не придется идти «по дороге санкционного давления», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На пресс-колле его попросили прокомментировать сообщения агентства Bloomberg и других СМИ о том, что США и Евросоюз готовят новые санкции в отношении России.

«Послушайте, мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность»,— сказал Дмитрий Песков.

Ранее Bloomberg писал, что администрация президента США в пятницу, 19 февраля, может представить Конгрессу доклад о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2». Также агентство писало, что представители стран Евросоюза 22 февраля принципиально договорятся о санкциях против России из-за лишения свободы политика Алексея Навального. При этом источники агентства отмечают, что санкции в отношении крупных российских предпринимателей маловероятны.

В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) призвал США ввести санкции против 35 граждан России. Помимо чиновников и людей, которых ФБК называет причастными к преследованию Алексея Навального, фонд предложил ввести санкции в отношении бизнесменов и руководителей государственных СМИ. Бизнесмен Олег Дерипаска, который уже находится под санкциями, до этого предлагал уголовно наказывать за провоцирование ограничительных мер. Позднее аналогичную меру поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. 17 февраля режиссер Никита Михалков призвал лишать гражданства тех, кто призывает ввести антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные предложения интересными, но не стал говорить о том, какие конкретно наказания могут быть введены.

Об идее наказывать за призывы к санкциям — в материале “Ъ” «Инициатива второй свежести».