Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут российских бизнесменов

Представители стран Евросоюза 22 февраля принципиально договорятся о санкциях против России из-за лишения свободы политика Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных дипломатов. При этом источники агентства отмечают, что санкции в отношении крупных российских предпринимателей маловероятны.

Страны—члены ЕС выражают разногласие по поводу того, кого именно включать в санкционный список. Издание уточняет, что некоторые страны не желают разрывать все связи с Россией, а Брюссель опасается намерения Китая усилить свое влияние совместно с Россией. Источники Bloomberg допускают, что санкции вероятно затронут только чиновников и организации, непосредственно задействованные в деле Алексея Навального.

Принципиальное согласие представителей стран ЕС в следующий понедельник будет первым шагом во введении санкций. Главы МИДов всех 27 стран, входящих в ЕС, должны будут одобрить ограничительные меры. Решение о том, кого именно включать в санкционные списки, в случае одобрения санкций будет принято позднее. Reuters со ссылкой на дипломатов отмечает, что санкции планируется ввести до саммита ЕС, запланированного на 25–26 марта. Встреча министров иностранных дел пройдет 22 марта.

В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) призвал США ввести санкции против 35 граждан России. Помимо чиновников и людей, которых ФБК называет причастными к преследованию Алексея Навального, фонд предложил ввести санкции в отношении бизнесменов и руководителей государственных СМИ. Бизнесмен Олег Дерипаска, который уже находится под санкциями, до этого предлагал уголовно наказывать за провоцирование ограничительных мер. Позднее аналогичную меру поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. 17 февраля режиссер Никита Михалков призвал лишать гражданства тех, кто призывает ввести антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные предложения интересными, но не стал говорить о том, какие конкретно наказания могут быть введены.

Об идее наказывать за призывы к санкциям — в материале “Ъ” «Инициатива второй свежести».