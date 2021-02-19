Главные новости к утру 19 февраля

Планетоход США Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Спустя несколько минут он сделал первую фотографию поверхности планеты. С помощью аппарата NASA планирует обнаружить следы жизни на Марсе.

Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного сообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады в марте, сообщил глава Министерства гражданской авиации Египта Ашраф Новейр. Точная дата начала полетов пока не определена.

США ввели запрет на выдачу виз 43 гражданам Белоруссии за «подрыв демократии» в республике. США заявили об обеспокоенности жестоким подавлением мирных протестующих, поддерживающих демократию активистов и журналистов. О ситуации в Белоруссии

Илон Маск вновь стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg. Его состояние увеличилось до $199,9 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место рейтинга ($194,2 млрд).

О предстоящих 19 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.