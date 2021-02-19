19 февраля, пятница
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Главные анонсы 19 февраля

Состоится онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности. В ней примут участие президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Мюнхенская конференция проходит ежегодно с 1962 года. До 1993 года она называлась Конференцией по военным вопросам. Первые 30 лет участниками форума были военные и политические лидеры стран НАТО, а также политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции принимают участие Россия, другие страны восточной Европы, Китай, Индия и Япония.

Начнется визит министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова в ОАЭ. Запланировано его участие в выставке вооружений и военной техники IDEX-2021.

В Анкаре ожидается судебное заседание, на котором будет оглашен приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Дипломат был застрелен 19 декабря 2016 года. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Его ликвидировали на месте. По делу проходят 28 подозреваемых, в числе которых оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, а также бывший госслужащий Шахин Согют, якобы распорядившийся убить российского дипломата. Об убийстве

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками выступают политик Алексей Навальный и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Любовь Соболь.

В 11:30 в Мельбурне начнется второй полуфинал Australian Open. Место в финале разыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Накануне в первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии его восьмикратный победитель, лидер мирового рейтинга Новак Джокович переиграл сенсационного дебютанта турниров Большого шлема Аслана Карацева из России. Подробнее

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