Лавров: отношений России и Евросоюза «почти не осталось»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз последовательно разрывает связи с Россией. По словам министра, никаких отношений между РФ и ЕС «почти не осталось». На прошлой неделе господин Лавров сказал, что Россия должна быть готова к разрыву с ЕС.

Как считает Сергей Лавров, инициатором ухудшения ситуации стал Брюссель. «Любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС»,— заявил министр на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после переговоров с главой финского МИДа Пеккой Хаависта (цитата по «Интерфаксу»).

Глава российского МИДа отметил, что Москва готова продолжать диалог и, в частности, обсуждать с Брюсселем «любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес». Он добавил, что «происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения».

«Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом — поскольку отношений почти не осталось — а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу»,— пояснил господин Лавров.

В начале февраля Москву с официальным визитом посетил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Во время встречи с Сергеем Лавровым он заявил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на все сложности. Однако итоги визита европейского дипломата вызвали резкую критику в Брюсселе из-за его мягкой позиции, и уже позднее господин Боррель сказал, что Россия не оправдала ожиданий ЕС, «так и не став современной демократией», и дал понять, что готов инициировать расширение санкций против РФ.

Как глава европейской дипломатии подвел итоги визита в Москву, — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».