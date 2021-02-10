Венесуэла получит первую партию вакцины «Спутник V» на следующей неделе

Первая партия российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» прибудет в Венесуэлу на следующей неделе, сообщил президент Боливии Николас Мадуро. Выступление транслировалось в прямом эфире на странице президента в Facebook.

«На следующей неделе прибывают тысячи доз вакцины "Спутник V" в Венесуэлу, первые дозы»,— сказал господин Мадуро. В первую очередь будут вакцинированы медики и работники здравоохранения, уязвимые слои населения и учителя.

Ранее Николас Мадуро заявлял, что клинические испытания «Спутник V» в Венесуэле показали ее стопроцентную эффективность. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» 13 января. На следующий день Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение о производстве вакцины в стране.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Сейчас вакцина одобрена в Аргентине, Белоруссии, Иране, ОАЭ, Палестине, Ливане, Мексике и других странах. РФПИ ожидает, что к концу недели препарат будет зарегистрирован в 25 государствах. «Спутник V» прошел этап научной консультации регулятора ЕС.

Об одобрении российской вакцины в ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».