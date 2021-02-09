Янкаускаса отправили под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм

Басманный суд отправил под домашний арест до 23 марта муниципального депутата Константина Янкаускаса. Он обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Фигурантами по уголовном делу, возбужденному после акции в поддержку Алексея Навального, проходят десять человек. По данным властей, на акцию пришли 19 человек с COVID-19. Все фигуранты дела отправлены под домашний арест до 23 марта. Мера пресечения в отношении господина Янкаускаса была избрана только сегодня, так как до этого он отбывал административный арест по делу о призывах к участию в несанкционированной акции.

Об уголовном деле — в материале “Ъ” «Следствию помогла пандемия».