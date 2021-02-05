На муниципального депутата Янкаускаса заведено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против муниципального депутата по району Зюзино Константина Янкаускаса по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил ТАСС его адвокат Илья Уткин. Речь идет о несанкционированной акции 23 января в Москве.

«Пока Янкаускас находится под административным арестом, но в понедельник, 8 февраля, с ним проведут следственные действия»,— заявил адвокат. О задержании господина Янкаускаса стало известно 29 января.

Ранее обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несанкционированной акции были предъявлены участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову, Олегу Навальному и юристу ФБК (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Любови Соболь. Административные и уголовные преследования сторонников Алексея Навального начались после акций в его поддержку.

В России прошли три несанкционированные акции в поддержку господина Навального. Были задержаны более 11 тыс. человек.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».