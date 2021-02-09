Главные новости к утру 9 февраля

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в $61 впервые с 7 января 2020 года. Кроме того, трижды за ночь исторический максимум обновил биткойн — криптовалюта превысила отметки в $45 тыс., $46 тыс. и $47 тыс.

Материнский капитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги. Речь может идти про вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанкам. Инициатива включена в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ», однако окончательное решение насчет нее пока не принято.

Как стало известно “Ъ”, группа «Регион»-«Россиум» приобретает один из крупнейших российских частных фондов, принадлежащий холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции» семьи Гуцериевых НПФ «Сафмар». Покупателем выступит принадлежащая мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову ИК «Ленинградское адажио». Сумма сделки не раскрывается. Подробности

8 февраля в ответ на высылку Россией сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве дипломатические ведомства стран объявили персонами нон грата по одному сотруднику российских посольств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными и недружественными решения трех стран. Посольство России в Германии позже сообщило, что считает высылку российского дипломата из страны «откровенно конфронтационным жестом».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным раньше ряда других мировых лидеров из-за истекающего срока действия ДСНВ. При этом госпожа Псаки согласилась с заявлением журналистки, сказавшей что Россия определенно не является союзником США.