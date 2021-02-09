Посольство России считает конфронтационным жестом высылку дипломата из Германии

Посольство России в Германии считает высылку российского дипломата из страны «откровенно конфронтационным жестом». Диппредставительство подтвердило получение ноты об объявлении одного из сотрудников persona non grata и выразило протест в этой связи. Также посольство пообещало, что «на любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы».

«8 февраля 2021 года представителю посольства России в Берлине была вручена нота Министерства иностранных дел ФРГ об объявлении одного из сотрудников дипмиссии persona non grata. Рассматриваем данное решение в качестве безосновательного и недружественного шага, не способствующего позитивному развитию российско-германских отношений. Выражаем в связи с этим решительный протест»,— сообщается на сайте посольства.

В посольстве напомнили, что сотрудника германского посольства в Москве выслали из-за его участия в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января 2021 года, что «является неприемлемым и не соответствует дипломатическому статусу последнего». «Сожалеем, что в последнее время Берлин все чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России. На любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы»,— говорится в сообщении.

Ранее Россия объявила о высылке сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве. Всем им вменяется участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января. После этого вчера, 8 февраля дипломатические ведомства стран объявили персонами нон грата по одному сотруднику российских посольств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти решения необоснованными и недружественными.

О том, как представители иностранных посольств присутствовали на заседании по делу Алексея Навального — в материале “Ъ” «Западные дипломаты вызвались в суд».