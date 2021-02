Псаки объяснила, почему Байден переговорил с Путиным раньше других мировых лидеров

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президента США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным раньше ряда других мировых лидеров, поскольку истекал срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях. Госпожа Псаки отметила, что американский президент также высказал озабоченность относительно действий правительства России.

