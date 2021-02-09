Псаки объяснила, почему Байден переговорил с Путиным раньше других мировых лидеров

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президента США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным раньше ряда других мировых лидеров, поскольку истекал срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях. Госпожа Псаки отметила, что американский президент также высказал озабоченность относительно действий правительства России.

Tune in for a briefing with @PressSec Jen Psaki. https://t.co/a5aVjnZa5V — The White House (@WhiteHouse) February 8, 2021

Обращаясь к Джен Псаки в ходе брифинга одна из журналисток заметила, что господин Байден провел телефонный разговор с президентом России, который не является союзником США. «Определенно не является»,— согласилась госпожа Псаки.

Госпожа Псаки пояснила, что Джо Байден провел этот разговор, поскольку «приближался срок истечения действия ДСНВ». Вместе с тем, американский президент дал ясно понять о существующих у него «озабоченностях относительно сообщений про действия правительства России», добавила она.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 26 января. Как сообщала госпожа Псаки тогда, главы двух государства среди прочего обсудили ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

3 февраля вступило в силу российско-американское соглашение о продлении Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».