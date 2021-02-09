Стоимость биткойна достигла $46 тыс. и обновила рекорд

Средневзвешенный курс биткойна в 2:26 мск достиг отметки в $46 724,21, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные портала Coindesk. На 2:36 криптовалюта потеряла в цене до $46,3 тыс.

Накануне котировки биткойна на онлайн-биржах взлетели более чем на $5 тыс. сразу после того, как стало известно, что в криптовалюту вложилась Tesla Илона Маска. Тогда он достиг рекордной отметки в $44,8 тыс. Наплыв желающих купить основную криптовалюту привел к двухчасовым проблемам в работе крупнейшей криптобиржи Binance.

Подробности — в материале “Ъ” «Перебои на подъеме».