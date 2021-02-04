Лавров призвал США уважать российские законы в деле Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным призвал американского коллегу уважать российские законы. Сегодня, 4 февраля, они поговорили по телефону.

«Госсекретарь США, среди прочего, поднял тему… отравления Алексея Навального»,— говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

«В связи с затронутой Э. Блинкеном ситуацией вокруг А. Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации»,— говорится на сайте российского МИДа.

В ходе телефонных переговоров господин Лавров также подтвердил готовность России к нормализации отношений с США. Одной из основных тем разговора было продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Напомним, новое соглашение России и США вступило в силу 3 февраля.

После суда над Алексеем Навальным 2 февраля, на котором политика приговорили в тюремному заключению, многие страны и организации призвали российские власти освободить его. В частности, ООН и Евросоюз. Интерес к судебному процессу проявили дипломаты целого ряда стран. Кремль призывал их не вмешиваться в дела России.

О реакции мировых СМИ на приговор Алексея Навального — в материале “Ъ FM”.