Зарубежные СМИ: Как реагировать на приговор Алексею Навальному?

В США предложили первый вариант санкций против России из-за дела Алексея Навального. Ограничения будут состоять из заморозки активов и отказа в выдаче виз неназванным чиновникам. Проект санкций в Конгресс США внесла группа сенаторов. Они также требуют Белый дом определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, и предоставить отчет о финансовых делах Владимира Путина и его окружения. Проект этих санкций сенаторы вносят повторно, они предлагали принять документ еще в сентябре после предполагаемого отравления Навального. В зарубежных СМИ не прекращается дискуссия о том, как Запад должен отреагировать на события в России. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Обозреватель The New York Times проводит параллель между государственным переворотом в Мьянме и масштабными протестами в России — и то и другое — вызовы для президента США Джо Байдена, справиться с которыми будет непросто. Издание отмечает: новый хозяин Белого дома скоро обнаружит, что выполнить внешнеполитические обещания сейчас будет сложнее, чем когда он был вице-президентом. На это влияют годы усталости от санкций, ситуацию с которыми усугубила администрация Дональда Трампа, и в целом снижение американского влияния. США оказались в санкционной ловушке — ограничения стали простым ответом на любую проблему, приводит The New York Times мнение бывшего дипломата. Санкции позволяют продемонстрировать обеспокоенность и установить некую цену, но обычно недостаточную, чтобы поведение объекта ограничений изменилось. Спустя шесть лет после событий в Крыму санкции против России так и не достигли цели.

Что касается решения суда по Алексею Навальному, то сейчас ведется дискуссия, насколько популярной будет бескомпромиссная позиция Кремля среди элит, пишет «Би-би-си». Ведь западные страны могут ввести новые ограничения — заморозить активы, запретить поездки — это была бы приемлемая цена за патриотический проект, такой как «возвращение» Крыма. Но нападение на оппозиционного политика может оказаться менее популярным среди высокопоставленных чиновников.

Заключение Навального может обострить напряженность в отношениях между Владимиром Путиным и Джо Байденом, пишет The Washington Post. Но отношения России с США уже достигли апогея после окончания Холодной войны, а это означает, что влияние Байдена ограничено. Для него более актуальными могут стать в итоге внутренняя политика и дела бывших советских республик.

Но внутри Белого дома есть надежда, что тысячи россиян, вышедших на улицы в знак протеста, могут дать США возможность, продолжает The New York Times. По словам представителей администрации Байдена, при умелом исполнении и с помощью европейских союзников многие простые россияне могут приветствовать санкции как знак того, что Соединенные Штаты на их стороне. Ведь неожиданно в России возникла новая политическая среда: многие хотят посмотреть, как будет реагировать мир, сказал изданию еще один бывший дипломат. По его словам, поддержка демократии наиболее эффективна, когда она сочетается с сильным внутренним толчком внутри страны в пользу реформ и свободы. А такого в России никто не видел до сих пор.