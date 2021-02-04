Полиция Владивостока задержала написавшего на памятнике в центре «Навальному свободу!»

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он написал на памятнике в центре города «Навальному свободу!» Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморью.

По версии следствия, мужчина нанес черным скотчем на постаменте памятника «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке», расположенном на центральной площади Владивостока, надпись «Навальному свободу!». Это случилось утром 3 февраля. Надпись убрали работниками муниципальных служб.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Установлена личность гражданина, причастного к инциденту. Им оказался 31-летний местный житель, который был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства»,— сообщает полиция.

Санкция по вменяемой мужчине статье предусматривает штраф в размере до 40 тыс руб., либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работ на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Алексея Навального задержали 17 января по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом из группы «Новичок». 2 февраля суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на три года и шесть месяцев колонии общего режима. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге начались акции протеста. Результатом трех несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального стало административное и уголовное преследование десятков представителей несистемной оппозиции.

Подробности — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».

Алексей Чернышев, Владивосток