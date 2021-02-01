Песков не знает, был ли Путин в особняке под Геленджиком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, был ли Владимир Путин в особняке под Геленджиком. При этом он отметил, что президент не посещает «какие-то частные стройки».

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) оппозиционера Алексея Навального 19 января выпустил расследование, в котором назвал фактическим владельцем поместья под Геленджиком Владимира Путина. Видео набрало более 100 млн просмотров. Президент заявил, что не имеет к особняку отношения. В Кремле владельцев раскрыть отказались. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка и заявил, что хочет сделать там апарт-отель.

«Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла.

ФБК оценил стоимость поместья в 100 млрд руб. В этом районе установлена бесполетная зона, которую ФСБ объяснила охраной границ: причиной якобы стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». 29 января Mash и «Россия 1» опубликовали сюжеты об особняке в Геленджике и показали, что там идет стройка. О том, что сейчас в особняке идет стройка, сообщал и ФБК. В расследовании говорилось, что особняк неправильно спроектировали, и пришлось все переделывать.