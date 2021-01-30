Посол США в России назвал публикации о протестах обычной дипломатической практикой

Публикации посольства США в Москве об акциях протеста в российских городах — это не инструкция, а предупреждение, и американским гражданам в РФ следует избегать массовых акций, заявил посол США в РФ Джон Салливан. Он назвал подобные предупреждения стандартной дипломатической практикой и отметил, что посольство России в США поступает аналогично.

«Мы никакие сообщения никому не рассылали. Мы не давали инструкции, мы информировали американских граждан для того, чтобы они не ходили на эту акцию и оставались в безопасности»,— сказал господин Салливан в эфире телеканала «Дождь». По его словам, посольство поступает так вне зависимости от того, провластная ли акция или оппозиционная. «Другие посольства в Москве сделали в прошедшую субботу то же самое. Позвольте также добавить, что посольство России в Вашингтоне поступает точно так же, когда в Соединенных Штатах проходят демонстрации. Это обычная дипломатическая практика»,— сказал он.

Господин Салливан отметил, что посольство США в России не может допустить задержания американцев во время проведения акций: «Представляете себе, как бы нас начали обвинять в том, что мы, США, отправляем людей на демонстрации или даже организуем их?» По его словам, любая мирная демонстрация может превратиться в немирную, что и произошло 23 января во время акций в поддержку политика Алексея Навального.

22 января посольство США призвало американцев избегать мест в разных городах России, где будут проходить акции в поддержку господина Навального. МИД России заявил, что попытки подобного «освещения» акций будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России. Причиной для предупреждений российского МИДа послужило то, что посольство опубликовало список мест, где планировались акции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что США испытали бы дискомфорт, «если бы наше посольство… таким же (образом. — “Ъ”) поступило, когда беспорядки были в Соединенных Штатах».

23 января в разных городах России состоялись несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На воскресенье, 31 января, намечено очередные акции протеста, в связи с чем Москве будут введены серьезные ограничения. По требованию полиции изменят маршруты наземного транспорта, метро будет проезжать мимо центральных станций. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».