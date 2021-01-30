Посол США: ситуацию вокруг Навального надо обсуждать

Дело оппозиционера Алексея Навального не входит в сферу американо-российских отношений, но ситуация вокруг него должна обсуждаться Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью телеканалу «Дождь» посол США в России Джон Салливан. По его словам, «есть в этом деле и ряд аспектов, вызывающих серьезную озабоченность Соединенных Штатов».

«Первый — это использование запрещенного химического оружия, которое, как мы считаем, требует объяснений, равно как и само наличие такого оружия. А второй — это вопрос в области прав человека, связанный вначале с отравлением господина Навального, а затем, после его выздоровления, с его арестом после возвращения в Россию»,— сказал господин Салливан (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что «этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться Соединенными Штатами и Россией».

Посол отметил, что у США с Россией «имеются явные расхождения по всем вопросам, связанным с делом Навального, и с течением времени ситуация только усложняется». «Не думаю, что мы придем здесь к соглашению, но надеюсь, что его освободят»,— сказал Джон Салливан.

Во время состоявшегося 26 января телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена была затронута тема господина Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, господин Путин дал все необходимые разъяснения.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, комментируя беседу лидеров двух стран, что господин Байден «никогда не сдерживался» в том, что касается действий российских властей и президента РФ.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский суд вынес решение о задержании политика на 30 суток из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

После этого по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Они состоялись 23 января. Очередные протесты намечены на 31 января. В этот день в центре Москвы будут введены серьезные ограничения.