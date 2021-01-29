Путин подписал закон о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) до 5 февраля 2026 года, сообщается на сайте Кремля. Ранее документ одобрили профильные комитеты Госдумы и Совета федерации.

«Федеральным законом ратифицируется соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года»,— говорится в сообщении.

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — десять лет. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении СНВ-3 на пять лет после того, как эту идею поддержал новый президент США Джозеф Байден. Администрация предыдущего главы государства Дональда Трампа не соглашалась продлить договор без дополнительных условий. В МИД РФ уточнили, что договор будет продлен без них.

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