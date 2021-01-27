Комитеты Госдумы одобрили продление ДСНВ

Комитеты Госдумы по международным делам и по обороне поддержали ратификацию соглашения о продлении Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) на пять лет. Документ также одобрили профильные комитеты Совета федерации.

«Целесообразно рекомендовать Государственной думе принять указанный законопроект и ратифицировать соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года»,— говорится в заключении комитета по обороне (цитата по ТАСС).

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — десять лет. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа не соглашалась продлить договор без дополнительных условий, как предлагала Москва. Новый президент США Джо Байден заявил о готовности продлить документ. После договоренности, достигнутой по телефону с Джо Байденом, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении СНВ-3 на пять лет. В МИД РФ сегодня уточнили, что договор будет продлен без дополнительных условий.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».