Главные новости за выходные 23–24 января

В России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мероприятия состоялись в более 100 городах. По данным «ОВД-Инфо», всего по стране задержали больше 3,5 тыс. человек. «Белый счетчик» не проводил традиционного замера численности людей на акции в Москве, но его координаторы считают, что на пике в ней принимали участие 15 тыс. человек. ГУВД Москвы днем 23 января оценивало численность акции в 4 тыс. человек. Глава региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил о планах Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) повторить митинги в поддержку политика в следующие выходные. Об акциях

За прошедшие выходные в России было выявлено свыше 42 тыс. инфицированных коронавирусом (20 921 — в субботу, 21 127 — в воскресенье). Общее число зараженных достигло 3 719 400 человек.

Умер американский журналист и телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. Причина смерти не сообщалась, но ранее, как писали СМИ, у телеведущего обнаружили коронавирус.