Немецкий министр заявила об угрозе судов в случае остановки «Северного потока-2»

Решение о строительстве газопровода «Северный поток-2» принималось много лет назад, и если проект бы остановили, это грозило бы судебными разбирательствами, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце.

«Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства…Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами»,— сказала министр в интервью RND.

Ранее США ввели санкции против «Северного потока-2». Они коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». «Газпром» предупредил о возможной приостановке проекта, но заявил о намерении его достроить вопреки давлению. Кремль назвал санкции незаконными. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что с сожалением восприняло решение США расширить санкции в отношении «Северного потока-2».

С какими проблемами сталкивается «Северный поток-2» — в материале “Ъ FM” «Санкционный круг сжимается».