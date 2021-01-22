Венедиктова удивила новость об угрозе лишения «Эха Москвы» лицензии

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал “Ъ”, что ему неизвестно о возможных претензиях со стороны надзорных органов относительно публикаций радиостанции. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил о возможном лишении СМИ лицензии за материалы о готовящихся акциях протеста.

«Я проверил: никаких предписаний ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора, ни от других органов ни сайту, ни радиостанции, ни соцсетям нет. Никаких призывов мы не публиковали»,— сказал господин Венедиктов.

Главред радиостанции добавил, что не знает органов, которые могли бы лишить лицензии. «Лицензии лишают вообще-то через суд»,— напомнил он.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции «Эхо Москвы», так как некоторые публикации радиостанции могут быть расценены как призывы к незаконным действиям 23 января.

Завтра, 23 января, сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести в российских городах митинги против ареста политика. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокирует сайты с призывами выйти на акцию. Правоохранительные органы уже предупредили о недопустимости участия в несогласованных акциях и напомнили об отвественности, предусмотренной за участие в них. Накануне акции в более чем 20 городах задержаны сторонники оппозиционера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

О подготовке властей к субботним протестам — в материале “Ъ” «Силовики готовятся к митингам».