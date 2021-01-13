РФПИ: первый этап получения разрешения на применение «Спутника V» в ЕС запланирован на 19 января

На 19 января намечен первый этап в рамках получения разрешения на экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Об этом “Ъ” рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, речь идет о так называемой «научной консультации» (scientific review). Заявка на получение разрешения на экстренное применение (EUА, emergency use authorization) вакцины «Спутник V» была подана РФПИ 22 декабря.

Процесс же регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) был, по словам Кирилла Дмитриева, запущен в конце октября. Пока ЕМА зарегистрировала лишь две вакцины – совместного производства Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), а также Moderna (США). Во вторник представитель Еврокомиссии сказал агентству «РИА Новости», что контакты по поводу российской вакцины «все еще находятся на ранней стадии».

Ранее “Ъ” сообщал, что американские и европейские СМИ стали позитивнее писать о «Спутнике V». Между тем, Кирилл Дмитриев заявил “Ъ”, что «во всем мире, кроме ряда западных стран, отношение к российской вакцине позитивное, а российская медицина признается одним из мировых лидеров». «Это подтверждает опрос, проведенный YouGov в 11 крупнейших развивающихся странах, в которых проживает треть населения Земли, который показал, что более 80% процентов опрошенных доверяют платформе, на которой основана «Спутник V», и хорошо осведомлены о российской вакцине»,— отметил он. Опрос проводился в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«В некоторых западных странах изначально было предвзятое отношение к нашей вакцине, вызванное недобросовестной конкуренцией, но даже в этих странах теперь понимают такие преимущества "Спутника V", как эффективность более 90%, проверенная и безопасная платформа аденовирусного вектора человека, отсутствие сильных аллергических реакций и простота хранения (при температуре 2–8 градусов)»,— продолжил собеседник “Ъ”. По его словам, «Спутник V» зарегистрирован в семи странах, в ближайшее время ожидается регистрация в еще порядка 10 государствах.

Он добавил, что РФПИ ведет переговоры о возможности производства «Спутник V» в Германии. «Сейчас вакцина уже производится в Корее и Индии, 15 января начнется производство в Бразилии, планируется начало производства в Китае. Помимо РФ, всего восемь стран будут производить российскую вакцину»,— сообщил Кирилл Дмитриев.

По данным агентства Bloomberg, «Спутник V» занимает 4-е место среди всех вакцин по количеству предзаказов.

Марианна Беленькая, Елена Черненко