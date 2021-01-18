Белоруссия намерена объявить оппозиционера Латушко в международный розыск

Генеральная прокуратура Белоруссии объявила, что подготовила и отправила документы для объявления члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко в международный розыск.

«Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Латушко Павла Павловича»,— указано в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.

Господину Латушко вменяются заговор или иные действия по неконституционному захвату власти (ч. 1 ст. 357 УК Белоруссии), создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1) и призывы к захвату власти (ч. 3 ст. 361). По законам страны в случае совершения тяжких преступлений сроки лишения свободы могут складываться вплоть до 20 лет.

Напомним, в декабре 2020 года в Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении Светланы Тихановской, которую оппозиция считает победителем президентских выборов, и членов Координационного совета, в том числе Павла Латушко. В числе арестованных обвиняемых — Мария Колесникова и Максим Знак. Другие, в том числе госпожа Тихановская, находятся за пределами Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Из-за реакций властей на протесты регулярные спонсоры чемпионата мира по хоккею — Nivea Men, Skoda и Liqui Moly — отказались поддерживать соревнование, если его матчи будут проходить в Минске. 16 января президент Международной федерации хоккей (IIHF) Рене Фазель сообщил, что окончательное решение будет принято в течение недели.

Подробнее — в материале “Ъ” «Александра Лукашенко сажают на скамью штрафников».