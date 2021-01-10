Главные новости к утру 10 января

Спасатели в Индонезии обнаружили сигналы, которые могут предположительно исходить от черных ящиков Boeing 737-524. Перед этим было установлено примерное место крушения и найдены фрагменты тел. На борту самолета находились 62 человека. По предварительной информации, россиян среди них не было.

Amazon отключит хостинг социальной сети Parler, провозглашающей свободу слова и пользующейся популярностью у сторонников президента США Дональда Трампа. Генеральный директор Parler Джон Матце сказал, что сайт может быть недоступен в течение следующей недели, и его придется «воссоздавать с нуля». Перед этим Apple удалила приложение сети из App Store из-за угроз насилия со стороны пользователей Parler.

Трем участникам штурма здания Конгресса США предъявили обвинения. В их числе — Джейкоб Энтони Стейси, ходивший по Капитолию в шапке с рогами, и Адам Джонсон, известный по фотографии, на которой он нес кафедру спикера Палаты представителей. Третий человек, Деррик Эванс, был недавно избран в нижнюю палату парламента штата Западная Вирджиния. После обвинений он ушел в отставку.

В Киргизии началось голосование на досрочных выборах президента. В выборах президента участвуют 17 кандидатов, в том числе бывший и.о. президента Садыр Жапаров. Одновременно с президентом граждане Киргизии будут выбирать, сохранить ли парламентскую систему правления или вернуться к президентской.