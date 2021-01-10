Участвовавший в штурме Капитолия депутат штата подал в отставку

Член Палаты делегатов штата Западная Вирджиния Деррик Эванс, участвовавший в штурме Капитолия США, подал в отставку. Он заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия. Ранее господину Эвансу были предъявлены обвинения в проникновении на закрытую территорию, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в здании Капитолия.

«Последние несколько дней определенно были трудными для моей семьи, коллег и меня самого, так что на этом этапе я считаю нужным оставить мое место в палате, сконцентрироваться на личной ситуации и на тех, кого я люблю»,— распространил парламент штата заявление господина Эванса.

Господин Эванс был избран в нижнюю палату местного парламента в 2020 году как представитель Республиканской партии. Во время штурма Капитолия он вел прямой эфир в Facebook с личной страницы. «Деррик Эванс в Капитолии!»— кричал он, входя в здание (цитата по офису прокурора округа Колумбия).

Деррик Эванс стал одним из трех участников штурма Капитолия, арестованных после публикации широко распространившихся фото и видео. В числе них также были Джейкоб Энтони Стейси, получивший в СМИ прозвища «викинга» и «шамана» из-за своего костюма, и Адам Джонсон, известный по фотографии, на которой он нес кафедру спикера Палаты представителей.

О событиях в США и позиции главы Белого дома — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».