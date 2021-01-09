В США арестовали штурмовавших Капитолий «викинга» и человека с кафедрой

Трем участникам штурма здания Конгресса США предъявили обвинения, сообщил офис прокурора округа Колумбия. В их числе Джейкоб Энтони Стейси, известный по фотографиям с голым торсом и в шапке с рогами, и Адам Джонсон, которого сфотографировали с кафедрой спикера Палаты представителей. Сейчас они арестованы.

Людям, упомянутым в сообщении на сайте Минюста США, предъявлены обвинения в проникновении на закрытую территорию, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в здании Капитолия. Господину Джонсону также предъявлены обвинения в похищении государственной собственности.

Помимо упомянутых людей, обвинения предъявлены избранному члену Палаты делегатов штата Западная Вирджиния Деррику Эвансу. По сообщению офиса прокурора, господин Эванс вел прямой эфир с места событий в Капитолии в Facebook. По предварительным данным, он «присоединился к толпе и призывал ее к незаконному вторжению в Капитолий». По утверждению обвинения, во время трансляции было видно, как он вошел в здание с криками: «Деррик Эванс в Капитолии!»

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессменам пришлось эвакуироваться, утверждение результатов голосования прошло на следующий день по Москве. В ходе акции погибли пять человек — полицейский, скончавшийся от ранений после акции, и четыре участника акции. ФБР, по сообщению источников The Washington Post, изучает, намеревались ли ворвавшиеся в здание Конгресса убить конгрессменов или взять их в заложники.

О событиях в США и позиции главы Белого дома — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».