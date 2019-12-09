В Париже проходят переговоры «нормандской четверки»

В Париже началась встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). В Елисейском дворце Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудят ситуацию в Донбассе и выполнение минских соглашений.

Как проходят переговоры в Париже — читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

После четырехсторонних переговоров запланирована первая встреча господ Путина и Зеленского. Ранее сегодня прошли встречи господина Путина с канцлером Меркель и президентом Макроном.

Как сообщает корреспондент “Ъ” из Елисейского дворца, ожидается, что перед итоговой пресс-конференцией лидеров стран ждет совместный ужин.

В российскую делегацию вошли глава МИДа Сергей Лавров, глава Минэнерго Александр Новак, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщали «РИА Новости» и ТАСС. Господа Новак и Миллер примут участие во встрече президентов России и Украины.

По данным “Ъ”, в Москве перед саммитом заняли жесткую позицию по обязанности сторон выполнять минские соглашения. Россия не намерена пересматривать их условия.

В последний раз саммит в «нормандском формате» проходил в 2016 году. С тех пор была согласована «формула Штайнмайера», которая носит имя предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. По этому документу должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса после проведения там выборов. В 2019 году удалось обеспечить разведение сил и средств конфликтующих сторон в Станице Луганской, Петровском и Золотом.

Как встречались лидеры «нормандской четверки» Читать далее

О подготовке к саммиту — в публикации “Ъ” «Война не уходит одна».