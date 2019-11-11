В районе Богдановки и Петровского завершилось разведение сил ВСУ и ДНР

В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское (Донецкая область) завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств вооруженных сил Украины (ВСУ) и представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По словам начальника пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрея Агеева, украинские военные 11 ноября сообщат о разведении сил Министерству иностранных дел и ОБСЕ.

«ОБСЕ проведет верификацию с помощью квадрокоптера и других средств. с завтрашнего дня планируется начало следующей фазы — разминирования участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям»,— цитирует господина Агеева УНИАН.

В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинило ВСУ в нарушении режима тишины вблизи участка разведения сил, передает Донецкое агентство новостей. По утверждению ДНР, «несмотря на выполнение практической части по устранению нарушений на участке разведения» украинские силовики применили крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Напомним, ранее трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского с 12:00 (13:00 мск) 9 ноября. На разведение сил отводилось трое суток.

О провале предыдущей попытки разведения сил — в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».