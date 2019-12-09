Главные анонсы 9 декабря

В Париже состоится саммит лидеров стран «нормандской четверки». Также предполагаются двусторонние встречи президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях. О подготовке к саммиту

В Лозанне (Швейцария) исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), как ожидается, опубликует перечень санкций в отношении российского спорта. Ранее Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. О ситуации

В США в комитете Палаты представителей по судебным делам представят улики по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Также, как ожидается, Минюст опубликует доклад о проверке обстоятельств расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году против главы государства. Подробнее о процедуре импичмента

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит иск городской прокуратуры о взыскании ущерба в размере 5 млн руб. к организаторам несогласованных акций 27 июля и 3 августа. Ответчиками выступают: оппозиционер Алексей Навальный, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, Георгий Албуров, а также незарегистрированные кандидатам в Мосгордуму Любовь Соболь, Илья Яшин, Александр Соловьев, Владимир Милов и координатор московского штаба господина Навального Олег Степанов. Об иске

Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении Эдуарда Малышевского, обвиняемого в нападении на полицейского во время несогласованной акции 27 июля. По версии следствия, 27 июля он выбил ногой окно автозака, которое упало на полицейского Дмитрия Астафьева. О деле

В Красногорске (Московская область) городской суд огласит приговор по делу о халатности полицейским, которые в августе 2017 года сопровождали подсудимых из так называемой банды GTA. Подсудимые, по версии следствия, нарушили правила конвоирования и позволили себя обезоружить. О деле

О важнейших событиях предстоящей недели — в анонсе “Ъ”.