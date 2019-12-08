Главные анонсы 9–15 декабря

9 декабря, понедельник

В Париже состоится саммит лидеров стран «нормандской четверки».

В Лозанне (Швейцария) исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), как ожидается, опубликует перечень санкций в отношении российского спорта.

В США в комитете Палаты представителей по судебным делам представят улики по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Также, как ожидается, Минюст опубликует доклад о проверке обстоятельств расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году против главы государства.

10 декабря, вторник

В Москве пройдет встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд огласит приговор обвиняемым в организации теракта в метро 3 апреля 2017 года.

В Тюмени арбитражный суд рассмотрит по существу дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

В Москве состоится объявление лауреатов театральной премии «Золотая маска».

В Москве пройдет церемония вручения национальной литературной премии «Большая книга».

В Вашингтон, как ожидается, состоится визит главы МИД России Сергея Лаврова.

В Париже начнется массовая акция протеста против пенсионной реформы.

11 декабря, среда

В Вашингтоне комитет Сената США по международным отношениям планирует провести голосование по законопроекту о санкциях против России.

12 декабря, четверг

В Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы.

В Брюсселе стартует саммит стран Евросоюза.

В Москве Дорогомиловский суд приступит к рассмотрению по существу дела в отношении бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.

В Алжире состоятся выборы президента.

13 декабря, пятница

В Москве пройдет последнее в 2019 году заседание совета директоров Центробанка РФ.

В Москве откроется отчетно-перевыборный съезд партии «Яблоко».

14 декабря, суббота

В Лондоне пройдет финал международного конкурса «Мисс мира-2019».

15 декабря, воскресенье

В Москву из области доставят новогоднюю елку, которая украсит Соборную площадь Кремля.