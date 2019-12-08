Главные анонсы 9–15 декабря

9 декабря, понедельник
В Париже состоится саммит лидеров стран «нормандской четверки».
В Лозанне (Швейцария) исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), как ожидается, опубликует перечень санкций в отношении российского спорта.
В США в комитете Палаты представителей по судебным делам представят улики по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Также, как ожидается, Минюст опубликует доклад о проверке обстоятельств расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году против главы государства.
10 декабря, вторник
В Москве пройдет встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд огласит приговор обвиняемым в организации теракта в метро 3 апреля 2017 года.
В Тюмени арбитражный суд рассмотрит по существу дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода.
В Москве состоится объявление лауреатов театральной премии «Золотая маска».
В Москве пройдет церемония вручения национальной литературной премии «Большая книга».
В Вашингтон, как ожидается, состоится визит главы МИД России Сергея Лаврова.
В Париже начнется массовая акция протеста против пенсионной реформы.
11 декабря, среда
В Вашингтоне комитет Сената США по международным отношениям планирует провести голосование по законопроекту о санкциях против России.
12 декабря, четверг
В Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы.
В Брюсселе стартует саммит стран Евросоюза.
В Москве Дорогомиловский суд приступит к рассмотрению по существу дела в отношении бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
В Алжире состоятся выборы президента.
13 декабря, пятница
В Москве пройдет последнее в 2019 году заседание совета директоров Центробанка РФ.
В Москве откроется отчетно-перевыборный съезд партии «Яблоко».
14 декабря, суббота
В Лондоне пройдет финал международного конкурса «Мисс мира-2019».
15 декабря, воскресенье
В Москву из области доставят новогоднюю елку, которая украсит Соборную площадь Кремля.
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