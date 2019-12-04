Главные новости к утру 4 декабря

В Перми мужчина открыл огонь из ружья по прохожим сначала из окна квартиры, а потом — на улице. Погибла одна женщина, ранено два полицейских, сообщают «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники. Не уточняется, сколько всего человек пострадало. Его обезвредили и задержали.

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший. В результате взрыва газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево пострадало шесть человек, они госпитализированы. В ГУ МЧС по региону сообщили, что спасательная операция на месте обрушения дома завершена, спасатели продолжают разбирать завалы. Белгородское управление СКР по факту чрезвычайного происшествия возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Палата представителей Конгресса США выступила против участия России в саммитах G7 до тех пор, пока она не будет «уважать территориальную целостность своих соседей». Резолюция носит рекомендательный характер.

США снова не выдали визы российской делегации. На конференцию в Вашингтоне 3 декабря не смогли попасть представители Федерального казначейства России, сообщает посольство России в США. Также Госдепартамент не позволил директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову посетить Молодежный форум в Нью-Йорке.

Демократы обвинили президента США Дональда Трампа в давлении на Украину с целью вмешательства в выборы президента США. В опубликованном докладе утверждается, что господин Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался «обеспечить иностранное вмешательство», в частности Украины, в выборы президента США в 2020 году. В ходе расследования комитет обнаружил «многочисленные нарушения», говорится в документе. В Белом доме заявили, что в докладе не было представлено никаких доказательств вины Дональда Трампа.

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet. Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet. Господин Пейдж, который занимал пост генерального директора Alphabet, и господин Брин, который был президентом Alphabet, останутся в совете директоров компании.

О предстоящих 4 декабря событиях читайте в анонсе “Ъ”.