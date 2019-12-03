Главные анонсы 4 декабря

В Россию с визитом прибудет президент Сербии Александр Вучич. В Сочи запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. О предстоящей встрече

В Лондоне пройдет второй день юбилейного 70-го саммита лидеров стран НАТО. В этот день состоятся основные переговоры. О саммите

Тверской суд Москвы проведет слушания по делу Павла Новикова, которого обвиняют применении насилия в отношении представителя власти на акции протеста 27 июля. По версии следствия, господин Новиков ударил старшего сержанта полиции Широкого пластиковой бутылкой по шлему и предплечью, чем «причинил физическую боль».

Мещанский суд Москвы рассмотрит дело Владимира Емельянова, обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции протеста 27 июля. По версии следствия, господин Емельянов схватил омоновца за форму и потянул на себя, «лишая тем самым указанного представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль».

Симоновский суд Москвы рассмотрит иск Главного управления МВД РФ по городу к оппозиционерам о взыскании 4,1 млн ущерба, причиненного в результате проведения несогласованных массовых мероприятий. Ответчиками выступают Алексей Навальный, Владимир Милов, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Александр Соловьев и Олег Степанов.

О последствиях летних протестов в Москве

Люблинский суд Москвы проведет повторное рассмотрение уголовного дела в отношении участника организации «Новое величие» Павла Ребровского, осужденного по статье о создании экстремистского сообщества и отпущенного под подписку о невыезде после отмены приговора. О деле