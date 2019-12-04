В Перми задержан стрелявший по прохожим и полицейским мужчина

В Перми мужчина открыл огонь из ружья сначала в своей квартире, а потом — на улице. По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), он убил женщину (источник ТАСС сообщил, что это его жена) и ранил мужчину — водителя группы задержания Росгвардии. Подозреваемого задержали на 48 часов.

СКР возбудил дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным “Ъ”, задержан 50-летний житель Перми Дмитрий Коростелев. Ранее он был судим за сбыт наркотиков: в 2013 году его задержали сотрудники УФСБ по Пермскому краю. С 2016 года он работал индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли. Он прекратил деятельность ИП в ноябре 2019 года и с тех пор числился безработным. Дмитрий Коростелев владел охотничьим ружьем незаконно.

Мотивы преступления неизвестны. Источники «Интерфакса» и РЕН ТВ утверждают, что житель Перми стрелял по прохожим. «Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим»,— сказал собеседник «Интерфакса».

Следственный комитет будет требовать ареста подозреваемого.

Константин Стерледев, Дмитрий Астахов, Пермь; Леонид Уварчев