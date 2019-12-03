Главные новости к утру 3 декабря

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом 2019 года по версии журнала France Football. Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012-м, а также в 2015 году). Таким образом, он обошел Криштиану Роналду — тот является обладателем пяти «Золотых мячей». Подробнее

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали операторы колл-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги. Подробнее

Роскомнадзор заблокировал домен Shutterstock американского банка фото- и видеоматериалов. По словам представителя Shutterstock, его контент был признан неприемлемым. Фотобанк является одним из крупнейших в мире.

Самые дорогие подарки на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen. Теперь потребители могут себе позволить лишние траты. В третьем квартале 2019 года, судя по официальной статистике, реальные доходы населения выросли на 3% — это произошло впервые за пять лет.

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет в рекордно короткие сроки завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолета SSJ 100 в мае этого года, когда при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета, следствие назвало виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова. Потерпевшими от его действий признано 77 человек, включая второго пилота Максима Кузнецова. Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает.

О предстоящих 3 декабря событиях читайте в анонсе “Ъ”.