Главные анонсы 3 декабря

Пройдет пленарное заседание Государственной думы. В повестке дня, в частности:

правительственный законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности», (первое чтение);

изменения в закон «О рекламе», запрещающие рекламу лекарств и медицинских услуг в детских теле- и радиопередачах (второе чтение);

законопроект, который приравнивает электронные сигареты к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу (первое чтение).

В Москве пройдет встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Монголии Ухнагийна Хурэлсуха. Они обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях.

Кунцевский районный суд Москвы начнет рассматривать по существу дело видеоблогера Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Напомним, 21-летний студент четвертого курса Высшей школы экономики был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ). Подробнее

Люблинский районный суд Москвы продолжит рассмотрение дела движения «Новое величие». Участников «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистской организации (ч.1 и 2 ст. 282.1 УК РФ). Следствие утверждает, что они хотели совершить госпереворот. В марте 2018 года по этому обвинению задержали десять человек. Они утверждают, что провокатором и автором устава организации стал сотрудник спецслужб. Как допрашивали ключевого свидетеля

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

В Лондоне начнется двухдневный саммит лидеров стран НАТО. В этом году альянс отмечает свое 70-летие. СМИ отмечают напряженность, которая возникла перед саммитом между президентами США и Франции: в ноябре Эмманюэль Макрон заявил, что у НАТО произошла «смерть мозга», эти слова вызвали недовольство Дональда Трампа. Еще один конфликт связан с приобретением Турцией систем противоракетной обороны С-400. О предстоящем саммите