Главные новости за выходные 30 ноября – 1 декабря

В Забайкальском крае автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. Погибли 19 человек, еще 22 получили травмы. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело, расследование которого взял под контроль центральный аппарат ведомства. Подробнее

Крупнейшие ДТП с автобусами в России за последние годы Читать далее

Глава ликвидированной по иску Минюста правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев и входящие в ее состав правозащитники учредили национальное движение с одноименным названием. Как рассказал “Ъ” господин Пономарев, новое движение «продолжит работу по защите гражданских прав и свобод, которой 22 года занимались члены ЗПЧ» до ликвидации. О прекращении работы ЗПЧ

В Екатеринбурге задержали первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области, полковника юстиции Михаила Бусылко. Источник “Ъ-Урал” рассказал, что следователя задержали при получении взятки в размере 18 млн руб. Суд отправил господина Бусылко под домашний арест.