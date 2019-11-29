Состояние популяций раков в водоемах Ростовской области признано удовлетворительным

Азово-Черноморскокий филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») исследовал популяции раков в реке Дон, включая водоемы поймы, бассейне реки Сал, Усть-Манычском, Веселовском и Пролетарском водохранилищах, сообщает пресс-служба учреждения. Исследования показали удовлетворительное состояние популяций в осенний период.

Так, в конце октября 15-20% взрослых раков находились в разных стадиях линьки. Средняя длина раков составила 10,5-11,3 см, масса —-35,7-45,6 г. Плотность популяций раков в Дону и водоемах поймы составила 376 экз./га, в бассейне реки Сал – 449 экз./га, в Усть-Манычском водохранилище – 243 экз./га, в Веселовском водохранилище – 343 экз./га, в Пролетарском водохранилище – 379 экз./га. По мнению ученых, это характеризует водоемы как среднепродуктивные.

Дарья Голякова