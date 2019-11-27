Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»

В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева. Компания заплатила за актив 60,3 млрд руб., что на 66% выше стартовой цены в 36,16 млрд руб. Торги стали одними из крупнейших приватизационных аукционов за последние годы.

Аукцион по продаже контрольного пакета акций прошел в Москве. На него претендовали группа «Дело» Сергея Шишкарева, «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича и Первая грузовая компания Владимира Лисина.

Выше всего эксперты оценивали шансы «Енисей Капитала». У «Енисей Капитала» на момент аукциона были 24,74% акций «Трансконтейнера» и опцион на покупку принадлежащих ВТБ 24,84%, который можно реализовать в четвертом квартале текущего года.

Подробности читайте в публикации “Ъ” «"Трансконтейнер" ждет покупателей».