Сбербанк профинансирует приватизацию «Трансконтейнера»

Сбербанк будет участвовать в финансировании сделки по покупке пакета акций железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«Сбербанк будет участвовать в финансировании сделки по покупке контрольного пакета акций "Трансконтейнера"»,— цитирует господина Попова ТАСС. Также зампред председателя правления банка сказал, что выкуп акций будет происходить в том числе за счет финансирования Сбербанка.

Аукцион по приватизации «Трансконтейнера» состоялся 27 ноября. Его выиграла группа компаний «Дело», заплатившая за 50% плюс две акции «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб., что на 66% выше стартовой цены в 36,16 млрд руб. Торги стали одни из крупнейших приватизационных аукционов за последние годы.

Подробнее о приватизации оператора — в материале “Ъ” «"Трансконтейнер" ждет покупателей».