Группа «Дело» допускает делистинг «Трансконтейнера» или объединение с Global Ports

Группа компаний «Дело» допускает делистинг акций железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» с Московской биржи, а также объединение оператора с Global Ports, сообщил журналистам президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев. Сегодня, 27 ноября, группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера».

«Такие варианты возможны... Возможно и то, и другое — все то, что будет направлено на увеличение управляемости компании, на увеличение ее капитализации»,— ответил господин Шишкарев на вопрос о возможности делистинга или объединении оператора с Global Ports (цитата по ТАСС).

Группа компаний «Дело» заплатила за 50% плюс две акции «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб., что на 66% выше стартовой цены в 36,16 млрд руб. Торги стали одни из крупнейших приватизационных аукционов за последние годы.

Подробнее о приватизации оператора — в материале “Ъ” «"Трансконтейнер" ждет покупателей».