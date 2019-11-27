Главные новости к утру 27 ноября

27 человек пострадали в результате аварии грузовика и автобуса с российскими туристами в Доминиканской Республике. Среди пострадавших есть два ребенка. По предварительным данным, авария произошла из-за резкого маневра грузовика перед туристическим автобусом в 15:15 (22:15 мск) во вторник, 25 ноября, недалеко от города Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт La Romana. Всего в салоне находилось 39 туристов туроператора Anex Tour, два гида и водитель. В ДТП никто не погиб.

Авиакомпания FlyDubai пожаловалась на диспетчеров после отчета МАК о крушении Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году. В частности, сообщается, что командир корабля не получил от диспетчеров предупреждения о сдвиге ветра во время захода на повторную посадку. Предполагается, что пилот не перестроился под новую обстановку после предыдущего захода на посадку. В финальном отчете МАК говорится, что пилоты допустили ошибку во время полета. Катастрофа произошла в тот момент, когда самолет повторно пошел на второй круг «из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании». Подробнее

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал ввести «полное ограничение» на участие российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года в Токио. В опубликованном заявлении агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.

Футболисты российского «Локомотива» проиграли немецкому «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA и потеряли шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Подробнее

О предстоящих 26 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.