Anex Tour подтвердил госпитализацию двоих детей после ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

Туристический оператор Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие российские туристы в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, сообщил, что по меньшей мере 27 человек получают медицинскую помощь в больницах страны. Среди пострадавших есть два ребенка.

«Двое из трех находившихся в автобусе детей находятся в госпитале под наблюдением врачей, угрозы их жизням нет. Еще один несовершеннолетний находится в гостинице»,— сообщила ТАСС представитель Anex Tour Валерия Ферафонтова. Она также сообщила, что среди госпитализированных нет пострадавших в критическом состоянии.

Напомним, по словам Михаила Евдокимова, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана, среди попавших в аварию туристов есть дети — от трех до девяти человек. По его словам, одна из пострадавших в ДТП лишилась рук.

Авария с туристическим автобусом произошла в 15:15 (22:15 мск) во вторник, 25 ноября, недалеко от города Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт La Romana. Всего в салоне находилось 39 туристов туроператора Anex Tour, два гида и водитель. В ДТП никто не погиб. По предварительным данным, авария произошла из-за резкого маневра грузовика перед туристическим автобусом. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что все туристы были застрахованы в компании ERV.